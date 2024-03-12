RT в Telegram
Подпишись

Гаджиев: хочется увидеть бой между Яном и Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российскими бойцами UFC Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном.

«Кто может стать следующим соперником Петра Яна? Нам хотелось бы увидеть бой между Петром и Умаром Нурмагомедовым, он вызвал бы большой интерес у российской аудитории. Эта встреча может стать главным поединком 2024 года для многих болельщиков из России и стран СНГ», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что следующим соперником Яна может стать эквадорец Марлон Вера. 

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений. В активе Яна 17 побед и пять поражений.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить