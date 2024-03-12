Гаджиев: хочется увидеть бой между Яном и Нурмагомедовым

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российскими бойцами UFC Умаром Нурмагомедовым и Петром Яном.

«Кто может стать следующим соперником Петра Яна? Нам хотелось бы увидеть бой между Петром и Умаром Нурмагомедовым, он вызвал бы большой интерес у российской аудитории. Эта встреча может стать главным поединком 2024 года для многих болельщиков из России и стран СНГ», — цитирует Гаджиева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что следующим соперником Яна может стать эквадорец Марлон Вера.

10 марта Ян победил китайца Сонг Ядонга единогласным решением судей. Таким образом, он прервал серию из трёх поражений. В активе Яна 17 побед и пять поражений.

Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова в поединке UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе победил единогласным решением судей Бекзата Алмахана из Казахстана.

На счету 28-летнего Нурмагомедова 17 побед и ноль поражений.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300.