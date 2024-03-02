Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему предлагали бой на турнире UFC 300

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что руководство организации связывалось с менеджером российского бойца Али Абдель-Азизом.

«Честно, мне неинтересно выступить на UFC 300. Я знаю, что руководство UFC связывалось с Али Абдель-Азизом. Лично мне никто не звонил, но Али общался с ребятами из UFC. Я принял решение в октябре 2020 года, это был мой последний бой, и я никогда не изменю это решение», — приводит слова Хабиба MMA Junkie.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Топурия заявил, что хотел бы подраться с Нурмагомедовым.