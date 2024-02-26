Топурия уверен, что победил бы Хабиба Нурмагомедова

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия заявил, что хотел бы подраться с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

«Я был бы рад выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова. Я считаю его достойным и почётным чемпионом. Но на 100% уверен, что одолею его», — приводит слова Топурии Championship Rounds.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Топурия победил австралийца Александера Волкановски на турнире UFC 298 в США и стал обладателем пояса. Бой завершился нокаутом во втором раунде.

Ранее Дана Уайт рассказал о том, как президент России Владимир Путин наградил Хабиба Нурмагомедова за победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.