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Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость на $20 млн после боя с Макгрегором

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Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о том, как президент России Владимир Путин наградил Хабиба Нурмагомедова за победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Уайт: Путин подарил Хабибу недвижимость на $20 млн после боя с Макгрегором
  • Gettyimages.ru

«Он ещё не успел вернуться в раздевалку после боя, а Владимир Путин уже говорил с ним по телефону. Путин подарил ему и его отцу недвижимость в России на сумму около $20 млн», — заявил Уайт на YouTube-канале Games With Names.

В 2018 году ирландец проиграл россиянину удушающим приёмом в четвёртом раунде, после чего команды двух бойцов бросились друг на друга с кулаками.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на слова Уайта, который назвал американского бойца Джона Джонса величайшим бойцом всех времён.

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