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Гребнев назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом в истории MMA

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Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на слова генерального директора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта, который назвал американского бойца Джона Джонса величайшим бойцом всех времён.
Гребнев назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим легковесом в истории MMA
  • Gettyimages.ru

«Я полностью согласен с Даной Уайтом. На мой взгляд, трудно назвать Хабиба величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, поскольку он провёл всего лишь три защиты чемпионского пояса в своей карьере. Как тогда быть с Жозе Алдо, Джорджем Сент-Пьером, Андерсоном Силвой, тем же Джоном Джонсом и Демитриусом Джонсоном? Все они делали это куда чаще. Возможно, если бы Нурмагомедов провёл ещё 11 или 12 защит своего пояса и довёл их количество до 14 или 15, то мы бы могли назвать его лучшим бойцом в истории. Однако, вне всяких сомнений, он определённо является величайшим и самым доминирующим легковесом в истории», — сказал Гребнев RT.

Спортсмен также составил свой список топ-3 любимых бойцов в MMA за историю.

«Конор Макгрегор — именно на пике своей формы, мне очень импонируют его образ и стиль, а также чувство таймингов, ударная техника и характер. Хабиб Нурмагомедов — из-за своей борьбы и умения оказывать давление на соперников в поединках. Исраэль Адесанья, он очень универсальный боец, обладающий стилем, ментальной устойчивостью, а также отличной ударной техникой», — добавил он.

Ранее Уайт рассказал, почему не считает Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.

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