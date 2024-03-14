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L'Equipe: Мбаппе может пропустить ОИ-2024, «Реал» не хочет отпускать его на турнир

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе может пропустить домашнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.
L'Equipe: Мбаппе может пропустить ОИ-2024, «Реал» не хочет отпускать его на турнир
  • Gettyimages.ru

По информации L'Equipe, «Реал», с которым игрок с большой долей вероятности подпишет контракт, против участия форварда на ОИ из-за отсутствия отдыха и пропуска предсезонной подготовки.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также выступает против участия основных игроков национальной команды в Олимпиаде. При этом Тьерри Анри планирует вызвать в олимпийскую сборную Мбаппе, Оливье Жиру и Антуана Гризманна.

Для 25-летнего нападающего участие в Играх является приоритетным.

Ранее Роналдо заявил, что Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал».

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