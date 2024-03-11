Роналдо: Мбаппе наконец выиграет «Золотой мяч», перейдя в «Реал»
«Надо дождаться официального объявления, прежде чем углубляться в детали, но в Мадриде все с нетерпением ждут Килиана. Думаю, если он перейдёт в «Реал», то сделает очень хороший выбор. После этого он сможет наконец-то получить «Золотой мяч», — приводит слова Роналдо Daily Mail.
Напомним, что француз забил 33 мяча и отдал семь голевых передач в 31 матче за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Как сообщают СМИ, летом француз на правах свободного агента перейдёт в «Реал».
Ранее сообщалось, что мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом».