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Relevo: мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом»

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Файза Ламари, мать и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, работает над переходом сына в мадридский «Реал».
Relevo: мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом»
  • AP
  • © Martin Meissner

По информации Relevo, женщина несколько дней провела в Мадриде, где несколько раз встретилась с представителями клуба. Также Ламари в столице Испании занималась поиском жилья для сына.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента перейдёт в «Реал». 

Напомним, в текущем сезоне француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе опроверг слухи о достижении соглашения с «Реалом».

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