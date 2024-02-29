Relevo: мать Мбаппе посетила Мадрид для переговоров с «Реалом»

Файза Ламари, мать и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, работает над переходом сына в мадридский «Реал».

По информации Relevo, женщина несколько дней провела в Мадриде, где несколько раз встретилась с представителями клуба. Также Ламари в столице Испании занималась поиском жилья для сына.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента перейдёт в «Реал».

Напомним, в текущем сезоне француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Мбаппе опроверг слухи о достижении соглашения с «Реалом».