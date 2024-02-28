RMC Sport: Мбаппе опроверг слухи о достижении соглашения с «Реалом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе опроверг информацию о заключении контракта с мадридским «Реалом».

По информации RMC Sport, игрок посетил Елисейский дворец по случаю визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Отмечается, что футболист избежал вопросов о своём будущем, заявив, что ещё ничего не подписано.

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента перейдёт в «Реал».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ.