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Actu Foot: эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ

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Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе новый контракт.
Actu Foot: эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ
  • Gettyimages.ru

По информации Actu Foot в соцсетях, новое предложение может заставить игрока передумать и отказаться от варианта с переходом в «Реал».

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». 

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что на стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе.

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