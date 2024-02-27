Actu Foot: эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ
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По информации Actu Foot в соцсетях, новое предложение может заставить игрока передумать и отказаться от варианта с переходом в «Реал».
Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что на стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе.