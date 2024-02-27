Actu Foot: эмир Катара может предложить Мбаппе новый контракт с ПСЖ

Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани может предложить нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе новый контракт.

По информации Actu Foot в соцсетях, новое предложение может заставить игрока передумать и отказаться от варианта с переходом в «Реал».

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе.