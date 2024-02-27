На стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе с большей долей вероятности подпишет контракт с мадридским «Реалом».

В социальных сетях были опубликованы фотографии шарфов мадридской команды с изображением игрока, которые продавались около стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.