На стадионе «Реала» начали продавать шарфы с изображением Мбаппе
В социальных сетях были опубликованы фотографии шарфов мадридской команды с изображением игрока, которые продавались около стадиона «Сантьяго Бернабеу».
Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом».
Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе.