Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал одним из основных кандидатов в списке «Пари Сен-Жермен» после новостей о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе.

По информации Gazzetta dello Sport, в шорт-лист также вошли одноклубник грузина Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что он уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем лидирует в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч».