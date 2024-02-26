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Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе

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Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал одним из основных кандидатов в списке «Пари Сен-Жермен» после новостей о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе.
Кварацхелия вошёл в шорт-лист ПСЖ как возможная замена Мбаппе
  • РИА Новости

По информации Gazzetta dello Sport, в шорт-лист также вошли одноклубник грузина Виктор Осимхен и Рафаэл Леау из «Милана».

Как сообщают СМИ, летом Мбаппе на правах свободного агента подпишет контракт с «Реалом». Отмечается, что он уже начал обдумывать детали своей презентации на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, что француз забил 31 мяч и отдал семь голевых передач в 30 матчах за парижан во всех турнирах. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. 

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем лидирует в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч».

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