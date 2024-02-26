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Беллингем лидирует в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч»

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Goal обновил рейтинг из 20 игроков, которые обладают наибольшими шансами на то, чтобы получить награду «Золотой мяч» по итогам 2024 года.
Беллингем лидирует в рейтинге игроков, претендующих на «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru

Лидером в списке является полузащитник сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем. На второй позиции расположился нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Третий — норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду занимает 17-е место. Лионель Месси, который является рекордсменом по победам в данной награде (8), находится на 20-й строчке.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет, чтобы «Реал» презентовал его по аналогии с Роналду.

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