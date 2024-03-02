Чесноков: судьи на турнире в ОАЭ могли отнестись лояльнее к Рублёву

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков заявил, что арбитры полуфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае слишком жёстко наказали Андрея Рублёва.

«Иногда бывает такое, что посылаешь не только судью, но и кого-то ещё. Мне кажется, один раз можно было простить, дать предупреждение, снять очко. Рублёв во втором сете имел преимущество, в третьем тоже вёл с брейком, мог спокойно выиграть, а не доводить до такой ситуации», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Рублёва дисквалифицировали за оскорбление арбитра во время полуфинального матча на турнире в Дубае с Александром Бубликом из Казахстана. Россиянин пытался объяснить супервайзеру, что не ругался, однако решение об отстранении уже было принято.

Ранее сообщалось, что Рублёв покинет топ-5 рейтинга ATP после дисквалификации в Дубае.