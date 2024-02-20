Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании
- РИА Новости
«В адрес ПКР было направлено уведомление о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже», — приводит слова Рожкова ТАСС.
Для мужчин и женщин предусмотрено по 21 квоте.
Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включённых в рейтинг-лист МПК.
Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.
Ранее сообщалось, что IPC одобрил бирюзовую форму для россиян в отборе к Паралимпиаде.