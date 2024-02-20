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Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) предоставил российским паралимпийцам 42 квоты на участие в Играх-2024.
Российские паралимпийцы получат 42 квоты для участия в Играх-2024 в плавании
  • РИА Новости

«В адрес ПКР было направлено уведомление о выделении 42 индивидуальных квот на участие в Паралимпийских играх в Париже», — приводит слова Рожкова ТАСС.

Для мужчин и женщин предусмотрено по 21 квоте.

Количество было определено по результатам выступления спортсменов на соревнованиях, включённых в рейтинг-лист МПК.

Летние Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Ранее сообщалось, что IPC одобрил бирюзовую форму для россиян в отборе к Паралимпиаде.

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