Рожков: IPC одобрил бирюзовую форму для россиян в отборе к Паралимпиаде

Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил экипировку бирюзового цвета в четырёх видах спорта для участия россиян в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.

«Нам была согласована экипировка бирюзового цвета, в которой наши спортсмены будут выступать на отборочных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже. Это лёгкая атлетика, плавание, пулевая стрельба и пауэрлифтинг», — заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

29 сентября МПК приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже.

15 ноября ПКР обязали внести фиксированный авансовый взнос в МПК в размере €10 тыс. из-за нейтрального статуса.

Ранее Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).