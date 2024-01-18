RT в Telegram
Подпишись

Рожков: IPC одобрил бирюзовую форму для россиян в отборе к Паралимпиаде

Короткая ссылка
Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил экипировку бирюзового цвета в четырёх видах спорта для участия россиян в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже.
Рожков: IPC одобрил бирюзовую форму для россиян в отборе к Паралимпиаде
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Нам была согласована экипировка бирюзового цвета, в которой наши спортсмены будут выступать на отборочных соревнованиях к Паралимпийским играм 2024 года в Париже. Это лёгкая атлетика, плавание, пулевая стрельба и пауэрлифтинг», — заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

29 сентября МПК приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России допустили к участию в нейтральном статусе в международных соревнованиях и Паралимпиаде в Париже. 

15 ноября ПКР обязали внести фиксированный авансовый взнос в МПК в размере €10 тыс. из-за нейтрального статуса.

Ранее Рожков сообщил, что в 2024 году состоится пять сборов с участием ветеранов специальной военной операции (СВО).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить