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Боец ВС России: по ночам над российскими позициями летают БПЛА ВСУ «Баба-яга»

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Украинские военные устраивают засады с «птицами» на Запорожском направлении, они летают в деревнях и вдоль дороги, рассказал боец 1430-го гвардейского полка и водитель группы эвакуации с позывным Ханк военкору RT Владу Андрице.
Боец ВС России: по ночам над российскими позициями летают БПЛА ВСУ «Баба-яга»
  • Gettyimages.ru

По ночам над тыловыми позициями российских военных летают украинские беспилотники «Баба-яга», поэтому всегда нужно быть начеку, добавил он.

«Для движения самая хорошая погода — это сильный дождь и сильный ветер. Вот тогда ещё более-менее безопасно. А вот такая [ясная] погода — это как раз погода для них [беспилотников]», — сообщил Ханк.

По его словам, в селе Работино сейчас идут позиционные бои, ВС России постепенно сдвигают линию боевого соприкосновения.

1 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие подняли флаг России над селом Работино.

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