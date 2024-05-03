Боец ВС России: по ночам над российскими позициями летают БПЛА ВСУ «Баба-яга»
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По ночам над тыловыми позициями российских военных летают украинские беспилотники «Баба-яга», поэтому всегда нужно быть начеку, добавил он.
«Для движения самая хорошая погода — это сильный дождь и сильный ветер. Вот тогда ещё более-менее безопасно. А вот такая [ясная] погода — это как раз погода для них [беспилотников]», — сообщил Ханк.
По его словам, в селе Работино сейчас идут позиционные бои, ВС России постепенно сдвигают линию боевого соприкосновения.
1 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие подняли флаг России над селом Работино.