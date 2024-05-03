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Росстат намерен усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян

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Федеральная служба государственной статистики (Росстат) намерена усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян.
Росстат намерен усовершенствовать методы оценки доходов и расходов россиян
  • РИА Новости

Как пишет РБК, ведомство разместило на портале госзакупок контракт на выполнение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Разработка рекомендаций по совершенствованию статистического и методического инструментария по проведению выборочных наблюдений домашних хозяйств в условиях неполноты основы выборки и (при. — RT) ограниченных возможностях сбора первичных данных (этап 2024 года)».

В материале говорится, что новая научно-исследовательская работа, в частности, предполагает внедрение интегрированной системы сбора данных о расходах, повышение точности измерений домохозяйств с высокими доходами, работу с целевой группой «многодетные семьи».

Ранее сообщалось, что доходы населения от предпринимательской деятельности в 2023 году достигли 6 трлн рублей, составив в общих денежных доходах населения 6,8%, что является максимальным показателем с 2014 года.

Отмечается, что в 2023 году доходы населения от предпринимательской деятельности в номинальном выражении увеличились на 32% к 2022 году. По данным ведомства, в реальном выражении с поправкой на инфляцию рост составил почти 25%.

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