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Ходорковский инициировал назначение сына директором Оксфордского российского фонда

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Как выяснил RT, бывший российский олигарх Михаил Ходорковский инициировал назначение сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда*. Ранее в аффилированном со структурами Ходорковского фонде «Новое поколение Европы»* должность директора заняла его дочь Анастасия. По данным близкого к окружению основателя ЮКОСа источника, участие в администрировании фондов Ходорковский рассматривает как шаг на пути вовлечения своих детей в финансирование политических проектов.
Ходорковский инициировал назначение сына директором Оксфордского российского фонда
  • AP

Сведения источника RT о назначении Глеба Ходорковского директором Оксфордского российского фонда (Oxford Russia Fund) подтверждаются выпиской из государственного реестра юридических лиц Великобритании. 

В выписке отмечается, что Глеб Ходорковский стал одним из директоров фонда 13 марта 2024 года. 

Сама организация, как указывается в официальном отчете за 2023 год, существует на средства Фонда Ходорковского. Ранее она работала в сфере партнерских образовательных программ с российскими университетами, однако деятельность в этом направлении была приостановлена после признания нежелательной организации нежелательной в России.

Дочь Ходорковского Анастасия 13 ноября 2023 года была назначена директором фонда «Новое поколение Европы» (New Generation Europe Foundation), известный также как «Будущее России»*. Название сменили в конце марта 2023 года.

Источник RT в окружении оппозиционера утверждает, что Ходорковский вводит своих детей в управляющие структуры финансируемых им фондов с целью последующей передачи им контроля за финансированием оппозиции.

Как сообщал ранее RT, в 2023 году ФБК** получил €4,5 млн от структур Ходорковского в 2023 году. Экс-олигарх финансирует российские оппозиционные структуры за рубежом через сеть фирм в Прибалтике.

 

* Деятельность организаций признана нежелательной по решению Минюста РФ

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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