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Прокуратура: шасси Ан-74 получило повреждение после посадки в Красноярске

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Шасси самолёта Ан-74 повреждено после посадки в аэропорту Красноярска.
Прокуратура: шасси Ан-74 получило повреждение после посадки в Красноярске
  • РИА Новости

Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как заявили в ведомстве, в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского после посадки Ан-74 авиакомпании «ЮТэйр», который осуществлял вахтовый рейс по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, было допущено повреждение пневматика шасси.

Отмечается, что на борту находились 47 пассажиров.

Воздушное судно от полёта отстранено.

24 апреля сообщалось, что колёса шасси лопнули у пассажирского самолёта во время посадки в Якутии.

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