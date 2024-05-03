Прокуратура: шасси Ан-74 получило повреждение после посадки в Красноярске
- РИА Новости
Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как заявили в ведомстве, в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского после посадки Ан-74 авиакомпании «ЮТэйр», который осуществлял вахтовый рейс по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск, было допущено повреждение пневматика шасси.
Отмечается, что на борту находились 47 пассажиров.
Воздушное судно от полёта отстранено.
24 апреля сообщалось, что колёса шасси лопнули у пассажирского самолёта во время посадки в Якутии.