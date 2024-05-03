Украина пока не установила официальные контакты с администрацией Telegram

Первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль сообщил, что украинской стороне пока не удалось установить контакты с администрацией Telegram.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, чтобы штрафовать мессенджер, необходимо понимать кто это, а Киев знает только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram.

Все попытки Украины установить официальные контакты с мессенджером пока безуспешные, добавил Коваль.

Он отметил, что современные технологии позволяют обходить блокирование Telegram. Коваль считает, что первым шагом к отказу от мессенджера может стать решение о запрете официальной коммуникации в Telegram.

Ранее глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что власти обсуждают с Европой вопросы регуляции Telegram.