«СТРАНА.ua»: Украина обсуждает с Европой ограничения для Telegram

Глава украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила, что власти обсуждают с Европой вопросы регуляции Telegram.

Как сообщает «СТРАНА.ua», на Украине предложили внести мессенджер в перечень платформ, подлежащих регуляции.

«В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», — сказала она.

Герасимьюк также предложила украинским чиновникам и госорганизациям запретить вести страницы в Telegram.

Ранее стало известно, что администрация Telegram заблокировала официальный бот украинского Главного управления разведки Минобороны.

Сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля предупредил, что администрация продолжает блокировать аккаунты и боты, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов». Как пояснил Дуров, руководство компании не желает, чтобы Telegram был «инструментом насилия».

Позже Тelegram восстановил работу украинских ботов ГУР, СБУ и Минцифры, которые ранее оказались заблокированы.