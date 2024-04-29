Тelegram восстановил работу украинских ботов, собирающих разведданные

Тelegram восстановил работу украинских ботов ГУР, СБУ и Минцифры, которые ранее оказались заблокированы.

«Боты военных и спецслужб в Telegram вернули. Это значит, что ночью, которая прошла между тем, как их убрали и вернули, кто-то куда-то звонил, писал, просил, убеждал, уговаривал, объяснял», — сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский, слова которого приводит ТАСС.

Агентство подчёркивает, что ГУР Украины пока не подтверждало восстановление работы своего бота.

Как сообщает «СТРАНА.ua», отдельные чат-боты работают с перебоями.

Ранее стало известно, что администрация Telegram заблокировала официальный бот украинского Главного управления разведки Минобороны.

Сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля предупредил, что администрация продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов». Как пояснил Дуров, руководство компании не желает, чтобы Telegram был «инструментом насилия».