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ГУР Украины сообщило, что Telegram заблокировал собиравший данные бот ведомства

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Администрация Telegram заблокировала официальный бот украинского Главного управления разведки Минобороны.
ГУР Украины сообщило, что Telegram заблокировал собиравший данные бот ведомства
  • РИА Новости

Об этом, как пишет «СТРАНА.ua», сообщает сама военная разведка Украины.

Издание напомниает, что перед этим администрация мессенджера удалила боты СБУ и Минцифры Украины, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов.

Сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля предупредил, что администрация продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».

Как пояснил Дуров, руководство компании не желает, чтобы Telegram был «инструментом насилия».

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