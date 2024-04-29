ГУР Украины сообщило, что Telegram заблокировал собиравший данные бот ведомства
- РИА Новости
Об этом, как пишет «СТРАНА.ua», сообщает сама военная разведка Украины.
Издание напомниает, что перед этим администрация мессенджера удалила боты СБУ и Минцифры Украины, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов.
Сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля предупредил, что администрация продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».
Как пояснил Дуров, руководство компании не желает, чтобы Telegram был «инструментом насилия».