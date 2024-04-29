ГУР Украины сообщило, что Telegram заблокировал собиравший данные бот ведомства

Администрация Telegram заблокировала официальный бот украинского Главного управления разведки Минобороны.

Об этом, как пишет «СТРАНА.ua», сообщает сама военная разведка Украины.

Издание напомниает, что перед этим администрация мессенджера удалила боты СБУ и Минцифры Украины, которые использовались для сбора данных в целях нанесения ударов.

Сооснователь Telegram Павел Дуров 24 апреля предупредил, что администрация продолжает блокировать аккаунты и ботов, которые занимаются сбором координат для «нанесения ударов».

Как пояснил Дуров, руководство компании не желает, чтобы Telegram был «инструментом насилия».