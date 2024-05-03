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Можин: предвзятость в аналитике МВФ уже зашкаливает

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Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин заявил, что предвзятость в аналитике Международного валютного фонда зашкаливает.
Можин: предвзятость в аналитике МВФ уже зашкаливает
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, предвзятость в аналитике фонда была всегда, но степень, которой она достигла в данный момент, зашкаливает.

Можин добавил, что есть много примеров, как отдельные негативные события выпячиваются касательно одних государств и замалчиваются в отношении других.

Он привёл в пример проблемы высокого госдолга, когда упор делается на долги в бедных странах, но при этом умалчиваются зашкаливающие долги государств с высоким доходом.

Он также заявил, что Международный валютный фонд занимается прямым финансированием терроризма, предоставляя поддержку Украине.

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