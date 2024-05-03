Уровень воды в Ишиме у тюменского села Викулово за сутки вырос на 22 см
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.
«По состоянию на 8 часов утра сегодня, 3 мая, уровень воды в реке Ишим в Викулове — 1 151 см», — сказано в заявлении.
Уточняется, что это на 54 см выше максимума 2017 года. Так, за сутки река прибыла на 22 см.
2 мая сообщалось, что уровень воды в реке Ишим у села Викулово в Тюменской области вырос за сутки на 69 см, достигнув отметки 1129 см.