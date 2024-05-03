Уровень воды в Ишиме у тюменского села Викулово за сутки вырос на 22 см

У села Викулово в Тюменской области уровень воды в реке Ишим вырос на 22 см.

Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра правительства региона.

«По состоянию на 8 часов утра сегодня, 3 мая, уровень воды в реке Ишим в Викулове — 1 151 см», — сказано в заявлении.

Уточняется, что это на 54 см выше максимума 2017 года. Так, за сутки река прибыла на 22 см.

2 мая сообщалось, что уровень воды в реке Ишим у села Викулово в Тюменской области вырос за сутки на 69 см, достигнув отметки 1129 см.