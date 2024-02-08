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Канчельскис: синими карточками хотят удивить инопланетян — я против этого

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на то, что в футболе появятся синие карточки, за которые будут удалять с поля на десять минут.
Канчельскис: синими карточками хотят удивить инопланетян — я против этого
  • РИА Новости

«Придумали VAR, а судить стали ещё хуже. Это изобретение велосипеда, который уже изобрели. Синими карточками, наверное, хотят удивить инопланетян. Я против этого», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Как сообщают СМИ, судья может применять эту санкцию, если игрок совершит очевидный тактический фол или будет слишком много разговаривать с рефери.

Испытание нового правила от IFAB начнётся уже в ближайшее время в женском и молодёжном футболе, а также в низших дивизионах.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения.

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