Канчельскис: синими карточками хотят удивить инопланетян — я против этого
- РИА Новости
«Придумали VAR, а судить стали ещё хуже. Это изобретение велосипеда, который уже изобрели. Синими карточками, наверное, хотят удивить инопланетян. Я против этого», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
Как сообщают СМИ, судья может применять эту санкцию, если игрок совершит очевидный тактический фол или будет слишком много разговаривать с рефери.
Испытание нового правила от IFAB начнётся уже в ближайшее время в женском и молодёжном футболе, а также в низших дивизионах.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения.