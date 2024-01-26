Мостовой: трансфер Угальде в «Спартак» за €15 млн — огромный риск

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой назвал огромным риском возможный переход нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак» за €15 млн.

«То, что у «Спартака» будет новый нападающий, к тому же талантливый и перспективный, — это хорошо. Но трансфер за 15 млн — огромный риск. Такие большие вложения очень трудно оправдать», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

По его мнению, факт цены может психологически давить на футболиста.

«Угальде будет нелегко. Таких случаев в нашем футболе полно. У нас часто платят огромные деньги за игроков, которые потом очень тяжело адаптируются и не оправдывают надежд. Посмотрим, что будет в этом случае», — добавил Мостовой.

По информации источника, нападающий подпишет с московским клубом контракт до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Угальде забил девять голов и отдал семь голевых передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах.

Ранее экс-игрок сборной Нидерландов выступил против перехода Угальде в «Спартак».