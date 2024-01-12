Дэвис — о выступлении на ЧЕ: ощущение, будто мы начинаем с чистого листа

Представляющие Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали выступление в ритм-танце на чемпионате Европы по фигурному катанию.

«Да, нервы пока присутствуют больше, чем раньше. Несмотря на то что у нас есть опыт больших международных турниров, сейчас ощущение, будто мы начинаем с чистого листа», — приводит слова Дэвис Sports.ru.

Смолкин отметил, что они довольны прокатом.

«Вообще, получить такие баллы в ритм-танце на чемпионате Европы здорово. Не знаю, какие оценки будут у других дуэтов, но мы довольны», — добавил он.

За прокат дуэт набрал 76,33 балла и занимает первое промежуточное место.

Напомним, что фигуристы завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Грузии рассчитывают на медаль чемпионата Европы Дэвис и Смолкина.