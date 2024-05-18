ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Уточняется, что через 10 минут ВСУ выпустили ещё два кассетных снаряда по этому же направлению.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны армии Украины Скадовска в Херсонской области выросло до 12 человек.