ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские военные обстреляли Горловку кассетными снарядами.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Уточняется, что через 10 минут ВСУ выпустили ещё два кассетных снаряда по этому же направлению.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны армии Украины Скадовска в Херсонской области выросло до 12 человек.