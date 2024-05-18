RT в Telegram
Подпишись

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Короткая ссылка
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что украинские военные обстреляли Горловку кассетными снарядами.
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — населённый пункт Дзержинск — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетный)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Уточняется, что через 10 минут ВСУ выпустили ещё два кассетных снаряда по этому же направлению.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате ракетного обстрела со стороны армии Украины Скадовска в Херсонской области выросло до 12 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить