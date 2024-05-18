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Власти Грузии назвали вмешательством в дела страны участие глав МИД в митинге

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Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Гарибашвили заявил, что участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге в Тбилиси против закона об иноагентах является вмешательством в дела страны.
Власти Грузии назвали вмешательством в дела страны участие глав МИД в митинге
  • AFP
  • © Giorgi ARJEVANIDZE

Его слова передаёт ТАСС.

«Это красная линия. Когда они выступают и учат нас уму с трибуны оппозиции, это неприемлемо», — сказал Гарибашвили.

Глава правящей партии отметил, что главам МИД указанных стран не понравилось бы выступление грузинских политиков на оппозиционных митингах в их государствах.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе осудил посещение главами МИД Исландии, Литвы и Эстонии митинга.

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