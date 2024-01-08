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В Грузии рассчитывают на медаль чемпионата Европы Дэвис и Смолкина

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Танцевальная пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин, ранее представлявшая Россию, может побороться за медаль чемпионата Европы текущего сезона в Каунасе.
В Грузии рассчитывают на медаль чемпионата Европы Дэвис и Смолкина
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Старт сезона ребят оцениваю очень хорошо. Уверена, их ждут очень высокие результаты. Мы всегда рассчитываем на медаль чемпионата Европы», — цитирует президента Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани РИА Новости.

Она также отметила, что хоть у пары и был большой перерыв, но спортсмены стали показывать, что готовы становиться ещё лучше.

Соревнования пройдут в литовском Каунасе с 8 по 14 января 2024 года.

Напомним, что фигуристы завершили переход из команды России в сборную Грузии 5 июля 2023-го. 

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на участие Дэвис и Смолкина в танцах на льду в чемпионате Европы 2024 года.

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