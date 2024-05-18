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Индия и Пакистан призвали соотечественников проявлять осторожность в Киргизии

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Посольства Индии и Пакистана в Киргизии обратились к соотечественникам с призывом соблюдать меры предосторожности в республике.
Индия и Пакистан призвали соотечественников проявлять осторожность в Киргизии
  • Gettyimages.ru
  • © DennisHabarov

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения диппредставительств.

В посольстве Пакистана отметили, что в ходе беспорядков нападениям подверглись общежития вузов, в которых проживают студенты из Индии, Пакистана и Бангладеш.

Диппредставительства Индии и Пакистана призвали сограждан временно не выходить на улицы в Киргизии.

Ранее в пресс-службе Минздрава Киргизии заявили, что около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.

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