Индия и Пакистан призвали соотечественников проявлять осторожность в Киргизии
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщения диппредставительств.
В посольстве Пакистана отметили, что в ходе беспорядков нападениям подверглись общежития вузов, в которых проживают студенты из Индии, Пакистана и Бангладеш.
Диппредставительства Индии и Пакистана призвали сограждан временно не выходить на улицы в Киргизии.
Ранее в пресс-службе Минздрава Киргизии заявили, что около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.