Состояние здоровья Фицо не позволяет пока его транспортировку в Братиславу
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Об этом он заявил на пресс-конференции.
«Не думаю, что будет перевод премьера в Братиславу в ближайшие дни, его состояние серьёзное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», — цитирует его РИА Новости.
Калиняк отметил, что пока глава правительства страны останется в больнице в городе Банска-Бистрица. Также он добавил, что Фицо находится в сознании.
Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.