Состояние здоровья Фицо не позволяет пока его транспортировку в Братиславу

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что текущее состояние здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения не позволяет его транспортировать в больницу в Братиславе.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Не думаю, что будет перевод премьера в Братиславу в ближайшие дни, его состояние серьёзное, оно не позволяет в ближайшем будущем провести такой перевод», — цитирует его РИА Новости.

Калиняк отметил, что пока глава правительства страны останется в больнице в городе Банска-Бистрица. Также он добавил, что Фицо находится в сознании.

Ранее в МВД Словакии сообщили, что стрелявший в Фицо мужчина участвовал в антиправительственных протестах.