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Calciomercato: «Спартак» заинтересован в игроке «Милана» Круниче

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Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику итальянского «Милана» Раде Круничу.
Calciomercato: «Спартак» заинтересован в игроке «Милана» Круниче
  • Gettyimages.ru
  • © Giuseppe Cottini

Столичный клуб готовит предложение, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что «Милан» хочет получить за боснийца €5 млн + бонусы.

В сезоне-2023/24 30‑летний хавбек провёл за итальянскую команду десять матчей в Серии А и сыграл четыре матча в Лиге чемпионов, но не отметился результативными действиями. Контракт боснийца с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не вернётся в «Спартак» этой зимой.

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