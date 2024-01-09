Calciomercato: «Спартак» заинтересован в игроке «Милана» Круниче

Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику итальянского «Милана» Раде Круничу.

Столичный клуб готовит предложение, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что «Милан» хочет получить за боснийца €5 млн + бонусы.

В сезоне-2023/24 30‑летний хавбек провёл за итальянскую команду десять матчей в Серии А и сыграл четыре матча в Лиге чемпионов, но не отметился результативными действиями. Контракт боснийца с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Ненад Протега, агент нападающего «Клермона» Шамара Николсона, сообщил, что его клиент не вернётся в «Спартак» этой зимой.