Ефимова: лучше буду без флага и гимна, но знаю, что я — за Россию

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что думает о смене гражданства ради поездки на Олимпийские игры.

«Людей понимаю, почему они переходят в другие сборные. В этом плане я лучше буду без флага и без гимна, но я знаю, что я — за Россию. Я тренируюсь в Америке и мне предлагали смену гражданства, но я не могу. Я себя не представляю», — заявила Ефимова в интервью проекту «Дисциплина».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее Ефимова вновь напомнила зрителям, что она поддерживает «Спартак».