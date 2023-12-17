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Ефимова вышла в костюме гладиатора на финал дистанции 100 м брассом

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Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова вновь напомнила зрителям, что она поддерживает «Спартак».

Россиянка вышла в костюме гладиатора на финал дистанции 100 м брассом на Кубке Владимира Сальникова. 

Ефимова пришла к финишу второй с результатом 1:04.90. Первой стала Евгения Чикунова — 1:03.76. На третьем месте расположилась Ника Годун (1:05.40).

Ефимова вернулась в профессиональный спорт после двухлетнего перерыва.

Ранее Ефимова рассказала, что готова выступить на Олимпийских играх в Париже, если условия допуска будут приемлемыми.

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