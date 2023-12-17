Пловчиха Ефимова хочет выступить на Олимпиаде в случае приемлемых условий

Трёхкратный призёр Олимпийских игр пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что готова выступить на Олимпийских играх в Париже, если условия допуска будут приемлемыми.

«Надо изучить условия, которые нам выдвинули. Конечно, я за Олимпиаду, потому что это уникальный шанс и мечта очень многих спортсменов. Если условия будут совсем противоречить правилам нашей страны, то я откажусь. А если можно как-то всё устроить и выступать, не идя никому наперекор, я бы попробовала, если смогу подготовиться», — цитирует Ефимову РИА Новости.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

World Aquatics разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой только в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что не будет считать предателями спортсменов, которые согласятся на нейтральный статус.