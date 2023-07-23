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Сборная России выиграла Кубок наций по пляжному футболу

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Сборная России по пляжному футболу завоевала золотые медали Кубка наций в Санкт-Петербурге.
Сборная России выиграла Кубок наций по пляжному футболу
  • РИА Новости

Подопечные Михаила Лихачёва нанесли поражение команде Ирана со счетом 4:3 и стали победителями турнира.

В составе сборной России мячи забили Алексей Макаров (четвёртая и 36-я минуты) и Остап Фёдоров (16-я). У проигравших отличились Сейедмахди Мирджалили (13-я), Мохаммад Хоссанабад Мохтари (18-я) и Мохаммад Масумизаде (33-я). Али Миршекари (пятая) записал на свой счёт автогол.

Бронзовые медали выиграла команда Сенегала.

Турнир проходил в Санкт-Петербурге с 21 по 23 июля по круговой схеме.

Ранее сообщалось, что бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков провёл дебютный матч в составе «Строгино» в чемпионате России по пляжному футболу.

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