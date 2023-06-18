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Тюрин: отношение к России со стороны FIL улучшилось

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Исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин рассказал, что отношение к России со стороны Международной федерации санного спорта (FIL) улучшилось.
Тюрин: отношение к России со стороны FIL улучшилось
  • РИА Новости

«Предыдущее отстранение оставлено в силе. Но в любой момент ситуация может измениться. Следующее заседание исполкома FIL состоится в середине сентября. Я хочу отметить, что рабочие отношения между нами и FIL стали лучше», — цитирует Тюрина РИА Новости.

Напомним, FIL отстранила российских спортсменов от турниров под эгидой организации. Конгресс проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что МОК пока не выработал условия выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже.

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