Сулейманов: на продолжение моей карьеры в «Хапоэле» повлияла десятиматчевая дисквалификация

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий на правах аренды за «Маккаби Хайфа» высказался о своей дисквалификации.

«Думаю, на продолжение моей карьеры в «Хапоэле» повлияла десятиматчевая дисквалификация. Две игры я уже пропустил, на следующий сезон перенеслось восемь, а это почти два месяца», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

Сулейманов в ходе потасовки дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее Сулейманов допустил уход из «Краснодара» летом.