Сулейманов: на продолжение моей карьеры в «Хапоэле» повлияла десятиматчевая дисквалификация
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«Думаю, на продолжение моей карьеры в «Хапоэле» повлияла десятиматчевая дисквалификация. Две игры я уже пропустил, на следующий сезон перенеслось восемь, а это почти два месяца», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».
Сулейманов в ходе потасовки дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.
23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
Ранее Сулейманов допустил уход из «Краснодара» летом.