Сулейманов допустил уход из «Краснодара» летом

Полузащитник «Краснодара» Магомед‑Шапи Сулейманов высказался о своём будущем.

«Осталось два года контракта. Созванивался с гендиректором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в «Краснодаре». Идут разные процессы, ещё не знаю, где буду играть», — цитирует игрока «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Сулейманов выступал на правах аренды в «Хапоэле». Он провёл за команду 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Станислав Агкацев заявил, что «Краснодар» в следующем сезоне готов бороться с «Зенитом» за чемпионство.