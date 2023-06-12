Бычков: российские скалолазы не выступят на Олимпиаде при условии допуска с 2024 года

Президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков отреагировал на решение Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с 2024 года.

«Мы не согласны с таким положением дел. Реальной необходимости ожидания 2024 года нет.

Исходя из временных рамок допуска, наши ребята пропустят весь отборочный цикл на Олимпийские игры — 2024», — приводит слова Бычкова ТАСС.

В решении IFSC также отмечается, что запрет на национальные символы России и Белоруссии на соревнованиях будет сохранён.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Дик Паунд заявил, что глава МОК Томас Бах догматичен в своих высказываниях об отстранении российских спортсменов и о ситуации на Украине.