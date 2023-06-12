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Бывший глава WADA: Бах не пытается найти золотую середину в ситуации с Россией

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Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах догматичен в своих высказываниях об отстранении российских спортсменов и о ситуации на Украине.
Бывший глава WADA: Бах не пытается найти золотую середину в ситуации с Россией
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«Линия, которой Бах пытается придерживаться, очень деликатная и сложная с точки зрения предотвращения столкновения олимпийского движения и политической реальности. Плюс в декларациях Баха присутствует тенденция к излишнему многословию. Это больше похоже на воспроизведение догм, чем на поиск золотой середины», — цитирует Паунда Sports Business Journal.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее сообщалось, что Бах провёл встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.

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