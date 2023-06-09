Бах поблагодарил Макрона за заявление по допуску россиян на Олимпиаду 2024 года

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу в Елисейском дворце в Париже.

Как сообщается на сайте МОК, на прошедшей встрече Бах и Макрон обсудили вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры 2024 года.

Глава МОК выразил благодарность президенту Франции за его заявление на саммите G7 в Хиросиме об автономии спорта и допуске российский и белорусских спортсменов на международные соревнования.

При этом Бах и Макрон подтвердили, что Франция поддержит решение МОК по участию россиян и белорусов в Олимпиаде 2024 года, которое будет принято в надлежащее время.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что не сомневается в возвращении российских спортсменов к международным соренованиям.