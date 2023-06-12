Российских скалолазов допустят до международных соревнований с 2024 года

Исполнительный комитет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с 2024 года.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что запрет на национальные символы России и Белоруссии на соревнованиях будет сохранён.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд заявил, что глава МОК Томас Бах догматичен в своих высказываниях об отстранении российских спортсменов и о ситуации на Украине.