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Российских скалолазов допустят до международных соревнований с 2024 года

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Исполнительный комитет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям с 2024 года.
Российских скалолазов допустят до международных соревнований с 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что запрет на национальные символы России и Белоруссии на соревнованиях будет сохранён. 

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд заявил, что глава МОК Томас Бах догматичен в своих высказываниях об отстранении российских спортсменов и о ситуации на Украине.

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