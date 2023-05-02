Хачанов — о победе над Рублёвым: надеюсь, завтра он будет со мной играть

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Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей победе над соотечественником Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
Хачанов — о победе над Рублёвым: надеюсь, завтра он будет со мной играть
  • Gettyimages.ru
  • © Julian Finney

«Надеюсь, завтра он будет со мной играть — нужно спросить. (Усмехается.) Этот матч окончен. Может быть, нужно время, чтобы всё это переработать. Жизнь продолжается. Он в этом году хорошо выступает, я тоже. Только жаль, что мы встретились уже в четвёртом круге», — приводит слова Хачанова с корта Sports.ru.

Хачанов победил Рублёва со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем встречи Карлоса Алькараса (Испания) и Александра Зверева (Германия).

Ранее сообщалось, что сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие в US Open 2023.

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