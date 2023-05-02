Джокович сможет сыграть на US Open 2023 года из-за отмены обязательной вакцинации

Сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие на US Open 2023.

Как сообщается на сайте Белого дома, требования по обязательной вакцинации от коронавируса, введённые в 2021 году, перестанут действовать в конце дня 11 мая.

В 2022 году теннисист пропустил Открытый чемпионат США, а также ряд предшествовавших ему турниров. Тогда сербу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

US Open 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября. 35‑летний серб является трёхкратным победителем турнира.

Ранее президент Республики Сербской извинился за оскорбление семьи Джоковича.