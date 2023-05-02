Джокович сможет сыграть на US Open 2023 года из-за отмены обязательной вакцинации

Короткая ссылка
Сербский теннисист Новак Джокович сможет принять участие на US Open 2023.
Джокович сможет сыграть на US Open 2023 года из-за отмены обязательной вакцинации
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщается на сайте Белого дома, требования по обязательной вакцинации от коронавируса, введённые в 2021 году, перестанут действовать в конце дня 11 мая.

В 2022 году теннисист пропустил Открытый чемпионат США, а также ряд предшествовавших ему турниров. Тогда сербу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

US Open 2023 пройдёт с 28 августа по 10 сентября. 35‑летний серб является трёхкратным победителем турнира.

Ранее президент Республики Сербской извинился за оскорбление семьи Джоковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить