Президент Республики Сербской извинился за оскорбление семьи Джоковича

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Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик признался, что был неправ в своих высказываниях в отношении семьи Новака Джоковича.
Президент Республики Сербской извинился за оскорбление семьи Джоковича
  • © РИА Новости / Максим Дурнев

«Я ценю достижения неповторимого Джоковича и уважаю его семью. Я благодарен Новаку за то, что он в этом году принял участие в турнире в Баня-Луке. Приношу свои извинения за мои высказывания. Их исказили в социальных сетях», — цитирует Додика BNE.

Лидер боснийских сербов накануне назвал семью Джоковича «настоящими подонками», которые «занимаются бизнесом как цыгане».

35-летний сербский теннисист на прошлой неделе принял участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Джокович занимает первое место в рейтинге ATP. 

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира категории «Мастерс» в Мадриде.

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