Президент Республики Сербской извинился за оскорбление семьи Джоковича

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик признался, что был неправ в своих высказываниях в отношении семьи Новака Джоковича.

«Я ценю достижения неповторимого Джоковича и уважаю его семью. Я благодарен Новаку за то, что он в этом году принял участие в турнире в Баня-Луке. Приношу свои извинения за мои высказывания. Их исказили в социальных сетях», — цитирует Додика BNE.

Лидер боснийских сербов накануне назвал семью Джоковича «настоящими подонками», которые «занимаются бизнесом как цыгане».

35-летний сербский теннисист на прошлой неделе принял участие в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Джокович занимает первое место в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира категории «Мастерс» в Мадриде.