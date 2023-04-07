«Спорт-Экспресс»: Черчесов может стать главным тренером турецкого «Трабзонспора»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить турецкий «Трабзонспор».

Специалист отказался комментировать сообщения об интересе турецкого клуба, сообщает «Спорт-Экспресс».

Черчесов возглавляет венгерский «Ференцварош» с декабря 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом Венгрии и выиграла кубок страны. В сезоне-2022/23 команда занимает первое место в таблице чемпионата (51 очко).

Ранее Черчесов высказался о возможности выступления сборной России по футболу в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии.